Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Василий Подколзин поколотил Пейтона Кребса, атаковавшего его под прикрытием арбитра

Василий Подколзин поколотил Пейтона Кребса, атаковавшего его под прикрытием арбитра
Аудио-версия:
Комментарии

На исходе второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» — «Эдмонтон Ойлерз» (5:1), который прошёл ночь с 17 на 18 ноября мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк), состоялась драка между российским нападающим «Эдмонтона» Василием Подколзиным и канадским форвардом «Сэйбрз» Пейтоном Кребсом.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Эстлунд (Росен, Далин) – 19:03 (pp)     1:1 Рословик (Драйзайтль, Манджапане) – 24:29     2:1 Байрэм (Козак, Кребс) – 28:41     3:1 Маленстин (Далин, Самуэльссон) – 29:43     4:1 Эстлунд (Данн) – 47:55     5:1 Томпсон – 57:37    

ВИДЕО

Сразу после сирены, извещающей об окончании второго периода, игроки вступили в словесную перепалку и принялись толкаться. В их стычку вмешался лайнсмен, схвативший за руки Подколзина, но это не остановило конфликт, а привело к тому, что Кребс смог несколько раз без помех ударить Василия. Однако после этого рефери отъехал в сторону, и в открытом бою Подколзин серией сокрушительных ударов быстро добился наглядной победы.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Василий Подколзин высказался о волевой победе «Эдмонтона» над «Монреалем»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android