Василий Подколзин поколотил Пейтона Кребса, атаковавшего его под прикрытием арбитра

На исходе второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» — «Эдмонтон Ойлерз» (5:1), который прошёл ночь с 17 на 18 ноября мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк), состоялась драка между российским нападающим «Эдмонтона» Василием Подколзиным и канадским форвардом «Сэйбрз» Пейтоном Кребсом.

ВИДЕО

Сразу после сирены, извещающей об окончании второго периода, игроки вступили в словесную перепалку и принялись толкаться. В их стычку вмешался лайнсмен, схвативший за руки Подколзина, но это не остановило конфликт, а привело к тому, что Кребс смог несколько раз без помех ударить Василия. Однако после этого рефери отъехал в сторону, и в открытом бою Подколзин серией сокрушительных ударов быстро добился наглядной победы.