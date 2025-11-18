Сергей Бобровский вышел на чистое девятое место в истории НХЛ по количеству побед

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский одержал победу во встрече с «Ванкувер Кэнакс», отразив 10 из 15 бросков.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бобровский одержал свою 438-ю победу в регулярках и вышел на чистое девятое место в истории НХЛ по данному показателю, обойдя Жака Планта (437). Отметим, что для российских вратарей данное достижение является лучшим. Рекорд НХЛ по победам принадлежит Мартину Бродо (691).

На льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Флорида Пантерз» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 8:5.