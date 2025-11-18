Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хоккеист с Украины Тимашов рассказал о волнении за родственников на Родине

Хоккеист с Украины Тимашов рассказал о волнении за родственников на Родине
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Адмирала» Дмитрий Тимашов рассказал о волнении за родственников на родной для него Украине.

– Вы себя больше считаете шведом, русским или украинцем?
– А как тут скажешь? Папа русский, мама – украинка. А я в шесть лет уехал в Швецию. Наверное, всё-таки швед. Я вырос в Швеции, легче всего мне говорить на шведском, я думаю на этом языке. У меня дом в Стокгольме, больше всего чувствую себя шведом, мама в Швеции.

– Мама в Швеции, отец и остальная семья в России. Украинских родственников не осталось?
– У мамы остались кузины, немного тревожно за них, но что поделать. Но я их не особо хорошо знал, не общаюсь, – сказал Тимашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Тимашовым читайте на «Чемпионате» сегодня, 18 ноября, в 10:00 мск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android