Хоккеист с Украины Тимашов рассказал о волнении за родственников на Родине

Нападающий «Адмирала» Дмитрий Тимашов рассказал о волнении за родственников на родной для него Украине.

– Вы себя больше считаете шведом, русским или украинцем?

– А как тут скажешь? Папа русский, мама – украинка. А я в шесть лет уехал в Швецию. Наверное, всё-таки швед. Я вырос в Швеции, легче всего мне говорить на шведском, я думаю на этом языке. У меня дом в Стокгольме, больше всего чувствую себя шведом, мама в Швеции.

– Мама в Швеции, отец и остальная семья в России. Украинских родственников не осталось?

– У мамы остались кузины, немного тревожно за них, но что поделать. Но я их не особо хорошо знал, не общаюсь, – сказал Тимашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Тимашовым читайте на «Чемпионате» сегодня, 18 ноября, в 10:00 мск.