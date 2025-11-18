Скидки
18 ноября главные новости спорта, футбол, отбор к ЧМ-2026, хоккей, НХЛ, КХЛ, Александр Овечкин, баскетбол, НБА, бокс

Победный гол Овечкина за «Вашингтон» в НХЛ, Германия вышла на ЧМ-2026. Главное к утру
40-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился победным голом в матче НХЛ, сборная Германии завоевала прямую путёвку на чемпионат мира — 2026 в США, Канаде и Мексике, боксёр-супертяж Александр Усик освободил чемпионский пояс WBO и утратил звание абсолютного чемпиона мира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Лос-Анджелес». У Протаса — ассист.
  2. Сборная Германии разгромила команду Словакии и вышла на чемпионат мира — 2026.
  3. Александр Усик освободил титул WBO и перестал быть абсолютным чемпионом мира по боксу.
  4. Стали известны подробности ухода Валерия Карпина из «Динамо».
  5. Видео 903-го гола Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.
  6. Александр Овечкин установил исторический рекорд НХЛ, превзойдя достижение Горди Хоу.
  7. Стали известны 34 из 48 участников ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике.
  8. Кейн обошёл Пеле и вплотную приблизился к Неймару по числу голов в составе сборных.
  9. «Коламбус» обыграл «Монреаль» с победным буллитом Марченко, у российских игроков 5 очков.
  10. «Локомотив» победил «Салават Юлаев», отыгравшись с 0:2 и забив на последней секунде ОТ.
  11. Александр Радулов установил новый снайперский рекорд в КХЛ для игроков старше 39 лет.
  12. 36-очковый трипл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче с «Чикаго».
Новости. Хоккей
