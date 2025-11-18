Победный гол Овечкина за «Вашингтон» в НХЛ, Германия вышла на ЧМ-2026. Главное к утру

40-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился победным голом в матче НХЛ, сборная Германии завоевала прямую путёвку на чемпионат мира — 2026 в США, Канаде и Мексике, боксёр-супертяж Александр Усик освободил чемпионский пояс WBO и утратил звание абсолютного чемпиона мира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».