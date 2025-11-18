Победный гол Овечкина за «Вашингтон» в НХЛ, Германия вышла на ЧМ-2026. Главное к утру
40-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился победным голом в матче НХЛ, сборная Германии завоевала прямую путёвку на чемпионат мира — 2026 в США, Канаде и Мексике, боксёр-супертяж Александр Усик освободил чемпионский пояс WBO и утратил звание абсолютного чемпиона мира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Лос-Анджелес». У Протаса — ассист.
- Сборная Германии разгромила команду Словакии и вышла на чемпионат мира — 2026.
- Александр Усик освободил титул WBO и перестал быть абсолютным чемпионом мира по боксу.
- Стали известны подробности ухода Валерия Карпина из «Динамо».
- Видео 903-го гола Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.
- Александр Овечкин установил исторический рекорд НХЛ, превзойдя достижение Горди Хоу.
- Стали известны 34 из 48 участников ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике.
- Кейн обошёл Пеле и вплотную приблизился к Неймару по числу голов в составе сборных.
- «Коламбус» обыграл «Монреаль» с победным буллитом Марченко, у российских игроков 5 очков.
- «Локомотив» победил «Салават Юлаев», отыгравшись с 0:2 и забив на последней секунде ОТ.
- Александр Радулов установил новый снайперский рекорд в КХЛ для игроков старше 39 лет.
- 36-очковый трипл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче с «Чикаго».
