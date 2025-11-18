«Анахайм» сравнял счёт за 5 секунд до конца 3-го периода и победил «Юту» в овертайме

18 ноября на льду ««Хонда-центр»» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Юта Мамонт». Победу со счётом 3:2 в овертайме одержали хозяева.

На 16-й минуте первого периода Джексон Лакомб с передач Райана Строума и Алекса Киллорна открыл счёт во встрече. На 19-й минуте второго периода Дилан Гюнтер с передач Нейта Шмидта и Джона Марино восстановил равенство в счёте. В середине третьего периода Логан Кули с передач Михаила Сергачёва и Ника Шмальца вывел гостей вперёд. За пять секунд до конца третьего периода Трой Терри с передач Криса Крайдера и Каттера Готье сделал счёт 2:2. В овертайме победу хозяевам принёс Олен Целльвегер.

В следующей игре «Анахайм Дакс» сыграет дома с «Бостон Брюинз» 20 ноября. «Юта Мамонт» 19 ноября проведёт гостевую встречу с «Сан-Хосе Шаркс».