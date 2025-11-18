Форвард «Вашингтона» Дауд: Овечкин — лучший, и меня это совсем не удивляет

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дауд высоко оценил игру российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во встрече с «Лос-Анджелес Кингз».

«Невероятно. У него просто «нюх» на ворота. На его счету более 900 голов, так что мне легко это говорить. Он отлично выбирает позицию, что мы увидели сегодня. Овечкин — лучший, и меня это совсем не удивляет», — приводит слова Дауда журналист Тарик Эль-Башир на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (2:1) Овечкин забросил шайбу, которая стала для него шестой в нынешнем сезоне. Также на его счету девять результативных передач.