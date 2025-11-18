Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Вашингтона» Дауд: Овечкин — лучший, и меня это совсем не удивляет

Форвард «Вашингтона» Дауд: Овечкин — лучший, и меня это совсем не удивляет
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дауд высоко оценил игру российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во встрече с «Лос-Анджелес Кингз».

«Невероятно. У него просто «нюх» на ворота. На его счету более 900 голов, так что мне легко это говорить. Он отлично выбирает позицию, что мы увидели сегодня. Овечкин — лучший, и меня это совсем не удивляет», — приводит слова Дауда журналист Тарик Эль-Башир на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (2:1) Овечкин забросил шайбу, которая стала для него шестой в нынешнем сезоне. Также на его счету девять результативных передач.

Материалы по теме
Овечкин разошёлся не на шутку! Забросил во втором матче подряд, в этот раз — победную
Видео
Овечкин разошёлся не на шутку! Забросил во втором матче подряд, в этот раз — победную
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android