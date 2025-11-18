Скидки
Результаты матчей НХЛ на 18 ноября 2025 года

Результаты матчей НХЛ на 18 ноября 2025 года
В ночь на 18 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 18 ноября 2025 года:

«Флорида Пантерз» – «Ванкувер Кэнакс» — 8:5;
«Баффало Сэйбрз» – «Эдмонтон Ойлерз» — 5:1;
«Бостон Брюинз» – «Каролина Харрикейнз» — 1:3;
«Вашингтон Кэпиталз» – «Лос-Анджелес Кингз» — 2:1;
«Коламбус Блю Джекетс» – «Монреаль Канадиенс» — 4:3 Б;
«Анахайм Дакс» – «Юта Мамонт» — 3:2 ОТ.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 31 очком после 19 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 27 очков после 18 встреч.

