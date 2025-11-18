Шведский хоккеист украинского происхождения Тимашов рассказал о критике за игру в КХЛ

Шведский нападающий «Адмирала» Дмитрий Тимашов заявил, что столкнулся с критикой в европейской стране за игру в КХЛ.

– Других игроков из Швеции критиковали за игру в КХЛ. Вы сталкивались с этим?

– Конечно, когда подписывался сначала с «Сочи», потом с Владивостоком была критика, недовольство. В шведских новостях что-то писали. Но я не особо читаю, слежу за прессой. Мне всё равно.

– Вы играли за сборную Швеции на Евротурах и в молодёжной команде. Сейчас вы на связи с федерацией, возможен вызов?

– Прямо сейчас – точно нет. Объявили, что игроки из КХЛ не вызываются в сборную. Поэтому даже не думаю об этом. Да и игра нужна хорошая. Задача пока закрепиться в КХЛ, показать результат. Следом всё придёт, – сказал Тимашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.