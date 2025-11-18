Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей КХЛ на 18 ноября 2025 года

Сегодня, 18 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 18 ноября 2025 года (время московское):

17:00. «Автомобилист» – «Нефтехимик»;

17:00. «Трактор» – «Металлург» Мг;

18:00. «Лада» – «Авангард»;

19:00. «Ак Барс» – ЦСКА;

19:30. «Северсталь» – «Динамо» Мн;

19:30. «Торпедо» – «Адмирал»;

19:30. «Динамо» М – «Спартак».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 40 очками после 20 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 42 очка после 27 игр.