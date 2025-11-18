Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Флориды» Бобровский высказался о своём девятом месте по числу побед в НХЛ

Вратарь «Флориды» Бобровский высказался о своём девятом месте по числу побед в НХЛ
Комментарии

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал своё девятое место по числу побед в регулярках НХЛ.

«Когда смотришь на этот список вратарей, то он просто потрясает. Я восхищаюсь этими голкиперами, стараюсь быть на них похожим. Быть с ними в одном ряду — это впечатляет, невероятно», — приводит слова Бобровского сайт НХЛ.

Бобровский одержал победу во встрече с «Ванкувер Кэнакс», отразив 10 из 15 бросков. Сергей одержал свою 438-ю победу в регулярках и вышел на чистое девятое место в истории НХЛ по данному показателю, обойдя Жака Планта (437). Отметим, что для российских вратарей данное достижение является лучшим.

Материалы по теме
Сергей Бобровский вышел на чистое девятое место в истории НХЛ по количеству побед
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android