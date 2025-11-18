Вратарь «Флориды» Бобровский высказался о своём девятом месте по числу побед в НХЛ

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал своё девятое место по числу побед в регулярках НХЛ.

«Когда смотришь на этот список вратарей, то он просто потрясает. Я восхищаюсь этими голкиперами, стараюсь быть на них похожим. Быть с ними в одном ряду — это впечатляет, невероятно», — приводит слова Бобровского сайт НХЛ.

Бобровский одержал победу во встрече с «Ванкувер Кэнакс», отразив 10 из 15 бросков. Сергей одержал свою 438-ю победу в регулярках и вышел на чистое девятое место в истории НХЛ по данному показателю, обойдя Жака Планта (437). Отметим, что для российских вратарей данное достижение является лучшим.