Сегодня, 18 ноября, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей МХЛ на 18 ноября 2025 года (время московское):
14:30. «Сибирские Снайперы» – «Авто»;
14:30. «Красноярские Рыси» – «Белые Медведи»;
18:30. МХК «Спартак MAX» – МХК «Динамо-Карелия»;
19:00. Академия Михайлова – «Красная Машина-Юниор»;
19:00. «Крылья Советов» – Академия СКА.
«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 41 очком после 23 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 37 очков после 23 матчей.