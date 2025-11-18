Расписание матчей МХЛ на 18 ноября 2025 года

Сегодня, 18 ноября, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 18 ноября 2025 года (время московское):

14:30. «Сибирские Снайперы» – «Авто»;

14:30. «Красноярские Рыси» – «Белые Медведи»;

18:30. МХК «Спартак MAX» – МХК «Динамо-Карелия»;

19:00. Академия Михайлова – «Красная Машина-Юниор»;

19:00. «Крылья Советов» – Академия СКА.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 41 очком после 23 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 37 очков после 23 матчей.