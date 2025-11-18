Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шведский хоккеист украинского происхождения Тимашов рассказал о переходе в «Адмирал»

Шведский хоккеист украинского происхождения Тимашов рассказал о переходе в «Адмирал»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Адмирала» Дмитрий Тимашов рассказал о переходе в дальневосточный клуб.

– Вы уже выступали в КХЛ за «Сочи». Не всё получилось, вы уезжаете в Европу, а теперь снова в России, причём в самом далёком городе лиги – Владивостоке. Как появился вариант с «Адмиралом»?
– Агент работает, нашёл мне предложение. Я игрок, моё дело играть в хоккей, дело агента – вести переговоры с клубами.

– В любом случае агент только предлагает различные варианты для продолжения карьеры, а вы уже рассматриваете, подходят они вам или нет. Чем вас заинтересовал вариант с Владивостоком? Понимали, что придётся много летать?
– Хоккей мне подходит, у нас быстрая команда. Одна из моих сильных сторон – это скорость. Я быстрый игрок, подхожу этой системе, – сказал Тимашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Тимашовым читайте на «Чемпионате»:
«Папа — русский, мама — украинка, вырос в Швеции». Беседа с самым необычным легионером КХЛ
Эксклюзив
«Папа — русский, мама — украинка, вырос в Швеции». Беседа с самым необычным легионером КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android