Шведский хоккеист украинского происхождения Тимашов рассказал о переходе в «Адмирал»

Нападающий «Адмирала» Дмитрий Тимашов рассказал о переходе в дальневосточный клуб.

– Вы уже выступали в КХЛ за «Сочи». Не всё получилось, вы уезжаете в Европу, а теперь снова в России, причём в самом далёком городе лиги – Владивостоке. Как появился вариант с «Адмиралом»?

– Агент работает, нашёл мне предложение. Я игрок, моё дело играть в хоккей, дело агента – вести переговоры с клубами.

– В любом случае агент только предлагает различные варианты для продолжения карьеры, а вы уже рассматриваете, подходят они вам или нет. Чем вас заинтересовал вариант с Владивостоком? Понимали, что придётся много летать?

– Хоккей мне подходит, у нас быстрая команда. Одна из моих сильных сторон – это скорость. Я быстрый игрок, подхожу этой системе, – сказал Тимашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.