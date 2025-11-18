Хоккеист из Кропивницкого Тимашов признался, что не владеет украинским языком

Нападающий «Адмирала» Дмитрий Тимашов заявил, что не владеет украинским языком, несмотря на то что родился в Кропивницком на Украине.

– На каком языке потребляете контент?

– Чаще всего на английском. А на русском смотрю Comedy Club, мне очень нравится.

– То есть в принципе русским владеете свободно?

– Конечно, с детства на русском разговаривал, в Калуге приходилось учиться писать, читать на русском.

– В какой момент вы оказались в Калуге?

– Детство я провёл в Кировограде (сейчас – Кропивницкий. — Прим. «Чемпионата»). Потом прожил год в Калуге, мама с папой были там. А уже из Калуги поехал в Стокгольм.

– В семье говорили на русском или украинском?

– Мы всегда говорили по-русски, наше окружение тоже. Но мама у меня украинка, она знает украинский хорошо. Я знаю шведский, русский, английский, чуть-чуть французский. Украинский почти не знаю, в семье не говорили, в школу пошёл уже в России… Не было возможности, как такового шанса выучить язык, – сказал Тимашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.