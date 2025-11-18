Скидки
Шведский хоккеист украинского происхождения Тимашов сравнил Тамбиева с Майком Бэбкоком

Нападающий «Адмирала» Дмитрий Тимашов сравнил главного тренера дальневосточного клуба Леонида Тамбиева со специалистом Майком Бэбкоком.

– Вы органично себя чувствуете в хоккее Тамбиева?
– Вполне, конечно.

– Многие отмечают, что Леонид Григорьевич – требовательный специалист. Насколько вам с ним комфортно?
– Всё так, он требовательный, это все знают. Но для меня это в плюс даже скорее. Ничего плохого, я работал в «Торонто» с Майком Бэбкоком, он жёсткий и требовательный специалист, но эта школа мне многое дала.

– В каких игровых ситуациях вас видит штаб Тамбиева? Третье-четвёртое звено, либо есть шанс на первые звенья, большинство?
– У нас все четыре звена играют как первое. Мы все по-разному играем, кто лучше в конкретной игре – тот чаще на лёд и выходит. Нет такого, что первое звено или четвёртое, не имеет значения, в каком звене выходить. Все равны, – сказал Тимашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

