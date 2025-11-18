Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-хоккеист «Торонто» сравнил уровень игры в КХЛ, АХЛ, НХЛ и европейских лигах

Экс-хоккеист «Торонто» сравнил уровень игры в КХЛ, АХЛ, НХЛ и европейских лигах
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард «Торонто Мэйпл Лифс», а ныне нападающий «Адмирала» Дмитрий Тимашов сравнил уровень игры в КХЛ, АХЛ, НХЛ и европейских лигах.

– Сравнивая опыт разных лиг, на какой уровень вы поставите КХЛ? Что-то среднее между АХЛ и НХЛ?
– НХЛ, понятное дело, лучшая лига мира. Потом уже КХЛ.

– То есть КХЛ выше по уровню Швейцарии и Швеции?
– На мой взгляд, да. В каждой лиге свой хоккей, он по-своему тяжёлый. В Швейцарии большие катки, это даёт один аспект игры, в Швеции хоккей более оборонительный, сдержанный. В КХЛ больше на атаку играют. В каждой стране по-своему тяжело.

– Дорога в НХЛ для вас закрыта? Будет желание ещё попробовать свои силы за океаном?
– Я всегда открыт для всего, но для начала надо закрепиться в КХЛ. Делать так, чтобы всё получалось, показать, как я умею играть, – сказал Тимашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Тимашовым читайте на «Чемпионате»:
«Папа — русский, мама — украинка, вырос в Швеции». Беседа с самым необычным легионером КХЛ
Эксклюзив
«Папа — русский, мама — украинка, вырос в Швеции». Беседа с самым необычным легионером КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android