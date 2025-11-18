Экс-хоккеист «Торонто» сравнил уровень игры в КХЛ, АХЛ, НХЛ и европейских лигах

Бывший форвард «Торонто Мэйпл Лифс», а ныне нападающий «Адмирала» Дмитрий Тимашов сравнил уровень игры в КХЛ, АХЛ, НХЛ и европейских лигах.

– Сравнивая опыт разных лиг, на какой уровень вы поставите КХЛ? Что-то среднее между АХЛ и НХЛ?

– НХЛ, понятное дело, лучшая лига мира. Потом уже КХЛ.

– То есть КХЛ выше по уровню Швейцарии и Швеции?

– На мой взгляд, да. В каждой лиге свой хоккей, он по-своему тяжёлый. В Швейцарии большие катки, это даёт один аспект игры, в Швеции хоккей более оборонительный, сдержанный. В КХЛ больше на атаку играют. В каждой стране по-своему тяжело.

– Дорога в НХЛ для вас закрыта? Будет желание ещё попробовать свои силы за океаном?

– Я всегда открыт для всего, но для начала надо закрепиться в КХЛ. Делать так, чтобы всё получалось, показать, как я умею играть, – сказал Тимашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.