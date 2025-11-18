Скидки
Шведский хоккеист Тимашов: называем финнов маленькими братьями, они обижаются

Шведский нападающий «Адмирала» Дмитрий Тимашов рассказал об отношении к играм со сборной Финляндии.

– Если брать турниры сборных, шведам часто не хватает характера – в решающих матчах команды сыплются на любом уровне. С чем вы это связываете?
– Не знаю, что об этом сказать. Бывают тяжёлые поражения, но всегда есть желание победить.

– К сборной Финляндии особое отношение?
– Конечно. Швеция — Финляндия с самого детства – это дерби. Мы называем финнов маленькими братьями. А они обижаются, хотят доказать, что это не так.

– А какой матч для шведов будет более значимым — с Канадой или с Россией?
– У всех свой хоккей, свои преимущества. Со всеми интересно играть, – сказал Тимашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

