Экс-хоккеист «Торонто» Тимашов высказался о причинах неудач команды в Кубке Стэнли

Бывший форвард «Торонто Мэйпл Лифс», а ныне нападающий «Адмирала» Дмитрий Тимашов высказался о причинах неудач канадской команды в Кубке Стэнли.

– Что, на ваш взгляд, не так с «Торонто»? Много лет подряд с крутым составом они выбывают на ранних стадиях Кубка Стэнли…
– Если бы я знал, то был бы генеральным менеджером. Игроки действительно хорошие, много звёзд, даже не одна звезда на клуб. И тренеров меняли, и менеджеров, но всё равно не получается. Загадка такая, – сказал Тимашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Тимашов сыграл 12 матчей, где отдал две результативные передачи.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Тимашовым читайте на «Чемпионате»:
«Папа — русский, мама — украинка, вырос в Швеции». Беседа с самым необычным легионером КХЛ
«Папа — русский, мама — украинка, вырос в Швеции». Беседа с самым необычным легионером КХЛ
