Хоккеист «Адмирала» Тимашов рассказал об адаптации к тяжёлым перелётам с Дальнего Востока

Нападающий «Адмирала» Дмитрий Тимашов высказался об адаптации к тяжёлым перелётам с Дальнего Востока.

– Как долго привыкали к перелётам? Нигде же ранее с таким не сталкивались, особенно после сезонов в Швеции и Швейцарии.

– Чуть-чуть приходится организму подстраиваться, перестраиваться, но всё равно, все привыкают к этому. Это не должно быть отмазкой твоей игре. Все справляются, играют, забивают.

– Уже сформировались собственные привычки, как легче привыкнуть к таким долгим перелётам? Условно, заснуть пораньше, или, наоборот, не спать, засыпать в полёте.

– После пары выездных серий я понял, как всё устроено, как реагирует мой организм, как лучше спать, готовиться к поездкам. Стало попроще.

– Вы всегда живёте по времени Владивостока?

– Когда как. Иногда да, но когда приезжаем за несколько дней до матча, то живём по московскому или уральскому времени, – сказал Тимашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.