Экс-хоккеист «Торонто» Тимашов рассказал о дружбе с Вильямом Нюландером

Бывший форвард «Торонто Мэйпл Лифс», а ныне нападающий «Адмирала» Дмитрий Тимашов рассказал о дружбе с форвардом канадского клуба Вильямом Нюландером.

– Какими были в реальной жизни, в общении суперзвёзды хоккея – Вильям Нюландер, Митч Марнер, Остон Мэттьюс, Джон Таварес? Настоящие иконы хоккея, с которыми вы делили раздевалку.

– Вильяма я хорошо знаю, мы с его отцом в Швеции вместе тренируемся каждое лето, поэтому связь держим. Я его с самого детства знаю. Таварес и Мэттьюс также открытые ребята, нас с Остоном вместе драфтовали, мы жили в одной комнате с ним во время лагеря новичков. Могу назвать его другом. Когда ты внутри, ты не особо задумываешься, просто смотришь на них, как на простых людей, твоих партнёров по команде.

– Сейчас держите контакт только с Нюландером?

– Со шведскими игроками держу связь, тренируемся вместе в межсезонье. С Таваресом, условно, не общаюсь, он постарше, мы из разных поколений. С Кемпе общаюсь, Расмусом Андерсеном, ещё с парой ребят из НХЛ, из разных команд.

– С Вильямом Нюландером близко познакомились на юниорских и молодёжных чемпионатах мира?

– Мы с детства с ним за одну команду играли, за МОДО, потом ездили в сборную. Весь путь вместе прошли от детского хоккея до НХЛ. Простой парень, очень добрый, без звёздности, – сказал Тимашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.