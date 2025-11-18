Экс-хоккеист «Торонто» Тимашов: в городе все следят за хоккеем, досконально знают каждого

Бывший форвард «Торонто Мэйпл Лифс», а ныне нападающий «Адмирала» Дмитрий Тимашов, заявил о большом внимании к хоккею в канадском городе.

– Игра за «Торонто» – это нечто особенное? Мекка хоккея, как-никак.

– Круто, конечно. В городе все следят за хоккеем, досконально знают каждого игрока. Видят все детали игры. Невероятный опыт, благодарен тому, что мне дали такой шанс. Я долго к нему шёл, упорством в АХЛ. Заработал этот шанс.

– Митч Марнер рассказывал, что одной из причин перехода в «Вегас» было беспокойство за свою безопасность – фанаты угрожали ему, его семье после каждой неудачи в плей-офф. Фанаты «Торонто» настолько безумны?

– До такого уровня известности и внимания к себе я и не дошёл. Но «Торонто» город такой, особый, они любят хоккей. Всё может быть, вполне верю в рассказы Марнера, – сказал Тимашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.