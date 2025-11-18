Украинский хоккеист Тимашов объяснил, по какой причине решил играть в России

Украинский нападающий «Адмирала» Дмитрий Тимашов объяснил, по какой причине решил играть в России.

– Когда в прошлом году вы перешли в «Сочи», вы понимали реалии жизни в современной России? Что вас удивило?

– Я был в России и ранее, первый класс я закончил в школе в Калуге. Поэтому представлял себе страну, ощущения были скорее такие, что вернулся домой.

– Страхов не было? Времена непростые.

– Все понимают, но я об этом даже не думал. Знал, что еду играть в хоккей, у меня здесь папа живёт, две сестры и два брата. Хотелось ближе к семье, всю жизнь их не видел, тяжело быть на расстоянии, – сказал Тимашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.