НХЛ определила тройку лучших хоккеистов недели

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку лучших хоккеистов прошедшей недели.

Первой звездой недели признан форвард «Даллас Старз» Джейсон Робертсон, набравший 9 (6+3) очков в трёх матчах.

Второй звездой стал нападающий «Детройт Ред Уингз» Алекс Дебринкэт, который записал на свой счёт 6 (5+1) очков в трёх играх недели.

Третьей звездой признан защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз, на счету которого семь передач в двух матчах недели.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 31 очком после 19 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 27 очков после 18 встреч.