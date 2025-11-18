Александр Овечкин и форвард «Лос-Анджелеса» Копитар обменялись майками
Поделиться
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар после игры обменялись подписанными майками.
Том Уилсон, указывая на футболку Овечкина, заявил: «Вот эта хорошая. Она та, которая нужна». Копитар ответил: «Без обид».
На льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Игра закончилась победой хозяев арены со счётом 2:1. Овечкин забросил шайбу, которая стала для него шестой в нынешнем сезоне. Также на его счету девять результативных передач.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Рой (Протас, Уилсон) – 03:41 2:0 Овечкин (Макмайкл, Чикран) – 21:51 2:1 Копитар (Перри, Фиала) – 33:27 (pp)
Комментарии
- 18 ноября 2025
-
11:41
-
11:30
-
11:18
-
11:05
-
10:54
-
10:40
-
10:28
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:13
-
09:00
-
08:50
-
08:38
-
08:30
-
08:16
-
08:05
-
07:58
-
07:35
-
07:17
-
07:15
-
06:51
-
06:45
-
06:28
-
06:20
-
06:02
-
05:51
-
05:50
-
05:49
-
05:35
-
05:10