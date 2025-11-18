Скидки
Александр Овечкин и форвард «Лос-Анджелеса» Копитар обменялись майками
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар после игры обменялись подписанными майками.

Том Уилсон, указывая на футболку Овечкина, заявил: «Вот эта хорошая. Она та, которая нужна». Копитар ответил: «Без обид».

На льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Игра закончилась победой хозяев арены со счётом 2:1. Овечкин забросил шайбу, которая стала для него шестой в нынешнем сезоне. Также на его счету девять результативных передач.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Рой (Протас, Уилсон) – 03:41     2:0 Овечкин (Макмайкл, Чикран) – 21:51     2:1 Копитар (Перри, Фиала) – 33:27 (pp)    
Новости. Хоккей
