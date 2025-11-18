Скидки
Трактор — Металлург: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Комментарии

Сегодня, 18 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится встреча между местным «Трактором» и магнитогорским «Металлургом». Матч на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Это первый матч между командами в текущей регулярке из шести запланированных. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Трактор» сыграл 28 матчей, в которых набрал 31 очко, и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 42 очками после 27 встреч располагается на первой строчке Востока.

Таблица КХЛ
