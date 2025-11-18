Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Об отъезде даже не думаю». Защитник «Торпедо» Конюшков — о возможной игре за «Монреаль»

«Об отъезде даже не думаю». Защитник «Торпедо» Конюшков — о возможной игре за «Монреаль»
Комментарии

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков оценил возможную игру за «Монреаль Канадиенс». Канадская команда выбрала игрока обороны на драфте НХЛ 2023 года в четвёртом раунде под общим 110-м номером.

«Можно никогда не уехать [в «Монреаль»], а можно уехать после истечения контракта [с «Торпедо»], но я не заглядываю так далеко. Сейчас мой клуб — «Торпедо», меня полностью всё устраивает — от руководства до города, поэтому все мои мысли о «Торпедо». Об отъезде я даже не думаю», — приводит слова Конюшкова ТАСС.

22-летний Конюшков в нынешнем сезоне провёл 29 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал 11 результативных передач.

Материалы по теме
Фото
Игрок «Пари НН» Кирилл Попов подарил своё джерси хоккеисту «Торпедо» Богдану Конюшкову
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android