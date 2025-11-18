«Об отъезде даже не думаю». Защитник «Торпедо» Конюшков — о возможной игре за «Монреаль»

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков оценил возможную игру за «Монреаль Канадиенс». Канадская команда выбрала игрока обороны на драфте НХЛ 2023 года в четвёртом раунде под общим 110-м номером.

«Можно никогда не уехать [в «Монреаль»], а можно уехать после истечения контракта [с «Торпедо»], но я не заглядываю так далеко. Сейчас мой клуб — «Торпедо», меня полностью всё устраивает — от руководства до города, поэтому все мои мысли о «Торпедо». Об отъезде я даже не думаю», — приводит слова Конюшкова ТАСС.

22-летний Конюшков в нынешнем сезоне провёл 29 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал 11 результативных передач.