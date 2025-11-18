Василий Подколзин высказался о своей драке во встрече с «Баффало»

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин прокомментировал поражение от «Баффало Сэйбрз» и рассказал о своей драке с канадским форвардом американского клуба Пейтоном Кребсом.

«Сейчас трудно сказать, в чём нам нужно стать лучше, но мы недовольны тем, что происходит. «Баффало» проделал хорошую работу, сыграл в простую игру и забил свои голы, так что здесь особо говорить не о чем.

По поводу драки особо нечего сказать, но никто не может так играть против наших лидеров, так что мы, безусловно, защитим их», — приводит слова Подколзина пресс-служба «Эдмонтона».

В следующей игре «Эдмонтон» встретится с «Вашингтон Кэпиталз» 20 ноября.