Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Василий Подколзин высказался о своей драке во встрече с «Баффало»

Василий Подколзин высказался о своей драке во встрече с «Баффало»
Комментарии

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин прокомментировал поражение от «Баффало Сэйбрз» и рассказал о своей драке с канадским форвардом американского клуба Пейтоном Кребсом.

«Сейчас трудно сказать, в чём нам нужно стать лучше, но мы недовольны тем, что происходит. «Баффало» проделал хорошую работу, сыграл в простую игру и забил свои голы, так что здесь особо говорить не о чем.

По поводу драки особо нечего сказать, но никто не может так играть против наших лидеров, так что мы, безусловно, защитим их», — приводит слова Подколзина пресс-служба «Эдмонтона».

В следующей игре «Эдмонтон» встретится с «Вашингтон Кэпиталз» 20 ноября.

Материалы по теме
Видео
Василий Подколзин поколотил Пейтона Кребса, атаковавшего его под прикрытием арбитра
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android