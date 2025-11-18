Бекстрём поздравил Джона Карлсона со вторым местом по играм в истории «Вашингтона»

Экс-форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поздравил защитника Джона Карлсона с выходом на второе место по играм в истории столичного клуба. Игрок обороны обошёл самого Бекстрёма.

«Привет, Джон! Хочу поздравить тебя с тем, что ты обошёл меня по количеству игр за «Вашингтон Кэпиталз». Какое достижение! Ты чертовски хороший игрок и чертовски хороший парень. Продолжай в том же духе! Ты отлично выглядишь. Я наблюдал за тобой из Швеции, люблю тебя, приятель!» — приводит слова Бекстрёма пресс-служба «Вашингтона».

Отметим, что Карлсон довёл количество своих матчей за «столичных» в регулярных чемпионата НХЛ до 1106.