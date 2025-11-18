Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бекстрём поздравил Джона Карлсона со вторым местом по играм в истории «Вашингтона»

Бекстрём поздравил Джона Карлсона со вторым местом по играм в истории «Вашингтона»
Комментарии

Экс-форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поздравил защитника Джона Карлсона с выходом на второе место по играм в истории столичного клуба. Игрок обороны обошёл самого Бекстрёма.

«Привет, Джон! Хочу поздравить тебя с тем, что ты обошёл меня по количеству игр за «Вашингтон Кэпиталз». Какое достижение! Ты чертовски хороший игрок и чертовски хороший парень. Продолжай в том же духе! Ты отлично выглядишь. Я наблюдал за тобой из Швеции, люблю тебя, приятель!» — приводит слова Бекстрёма пресс-служба «Вашингтона».

Отметим, что Карлсон довёл количество своих матчей за «столичных» в регулярных чемпионата НХЛ до 1106.

Материалы по теме
Карлсон опередил Бекстрёма по числу матчей за «Вашингтон» и уступает лишь Овечкину
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android