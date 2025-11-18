Скидки
Форвард Сергей Шумаков покинул тольяттинскую «Ладу»

Комментарии

Нападающий Сергей Шумаков покинул тольяттинскую «Ладу» по соглашению сторон, сообщает пресс-служба команды.

«Мы благодарим Сергея за игру и желаем успешного продолжения карьеры!» — сказано в сообщении команды.

В нынешнем сезоне 33-летний Шумаков провёл две игры, в которых результативными действиями не отметился. Всего в КХЛ Шумаков провёл 597 матчей, набрав 317 (154+163) очков. Сергей Шумаков – обладатель бронзовой медали чемпионата КХЛ сезона-2014/2015 в составе «Сибири» и серебряный призёр чемпионата КХЛ сезона-2018/2019 в составе «Авангарда».

«Лада» с 21 очком занимает 10-е место в турнирной таблице Запада.

Комментарии
Новости. Хоккей
