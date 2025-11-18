Скидки
Вайсфельд: не думаю, что увольнение Кудашова из «Динамо» связано с хоккеем

Вайсфельд: не думаю, что увольнение Кудашова из «Динамо» связано с хоккеем
Комментарии

Известный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд прокомментировал отставку Алексея Кудашова с поста главного тренера московского «Динамо».

«Не думаю, что увольнение Кудашова связано с хоккеем, скорее другие причины есть. Спортивный результат у «Динамо» не такой, чтобы снимать тренера. Кто знает, какие у них требования. Может, они хотели, чтобы «Динамо» всё время шло на первом месте.

Ротенберг в «Динамо»? Допускаю вообще любой сценарий происходящего. Как неожиданно уволили Кудашова, так и могут неожиданно назначить. Может, они Козлова оставят, Романа Борисовича назначат или вообще иностранца», — приводит слова Вайсфельда «Советский спорт».

