«Вашингтон» имеет 80% побед, когда Овечкин набирает очко в матче нынешнего сезона

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился победным голом в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (2:1) в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Рой (Протас, Уилсон) – 03:41     2:0 Овечкин (Макмайкл, Чикран) – 21:51     2:1 Копитар (Перри, Фиала) – 33:27 (pp)    

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, когда Овечкин набирает очко в игре нынешнего сезона, «Вашингтон» имеет 80% (8) побед при двух поражениях. При этом «Кэпиталз» имеют статистику 5-1, когда Александр забрасывает в матче.

Напомним, благодаря голу в сегодняшнем матче Александр обновил собственный рекорд НХЛ по количеству победных голов в регулярках. Теперь у него их 139. «Вашингтон» после этой победы набрал 20 очков и поднялся на 14-е место Востока.

