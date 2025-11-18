«Вашингтон» имеет 80% побед, когда Овечкин набирает очко в матче нынешнего сезона

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился победным голом в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (2:1) в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, когда Овечкин набирает очко в игре нынешнего сезона, «Вашингтон» имеет 80% (8) побед при двух поражениях. При этом «Кэпиталз» имеют статистику 5-1, когда Александр забрасывает в матче.

Напомним, благодаря голу в сегодняшнем матче Александр обновил собственный рекорд НХЛ по количеству победных голов в регулярках. Теперь у него их 139. «Вашингтон» после этой победы набрал 20 очков и поднялся на 14-е место Востока.