Хоккей

Тренер «Ак Барса» рассказал, как нужно действовать, чтобы добиться успеха в игре с ЦСКА

Тренер «Ак Барса» Денис Ячменёв рассказал о подготовке к матчу с ЦСКА. Напомним, встреча состоится сегодня, 18 ноября, в Казани и начнётся в 19:00 мск.

Матч «Ак Барс» — ЦСКА 18 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

– У «Ак Барса» хорошие соперники по домашней серии. Чем отличаются команды?
– Все команды имеют классный подбор игроков. Игроков, которые хорошо оснащены технически и довольно быстрые. Для нас важно не предоставлять сопернику шанс своими руками – не допускать глупых ошибок и контролировать шайбу.

– В игре с «Динамо» команда пропустила ранний гол, как это предотвратить?
– Не придумывать сложных решений в простых ситуациях. Нельзя, чтобы в первые минуты матча инициатива по контролю шайбы, по счёту переходила к сопернику.

– Чувствуется ли стабильность в звеньях?
– У нас идёт постоянный поиск, этот процесс не прекращается. Есть какие-то наигранные сочетания, мы это учитываем, но и придумываем что-то новое, — цитирует Ячменёва сайт «Ак Барса».

