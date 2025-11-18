Тренер «Ак Барса» рассказал, как нужно действовать, чтобы добиться успеха в игре с ЦСКА

Тренер «Ак Барса» Денис Ячменёв рассказал о подготовке к матчу с ЦСКА. Напомним, встреча состоится сегодня, 18 ноября, в Казани и начнётся в 19:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

– У «Ак Барса» хорошие соперники по домашней серии. Чем отличаются команды?

– Все команды имеют классный подбор игроков. Игроков, которые хорошо оснащены технически и довольно быстрые. Для нас важно не предоставлять сопернику шанс своими руками – не допускать глупых ошибок и контролировать шайбу.

– В игре с «Динамо» команда пропустила ранний гол, как это предотвратить?

– Не придумывать сложных решений в простых ситуациях. Нельзя, чтобы в первые минуты матча инициатива по контролю шайбы, по счёту переходила к сопернику.

– Чувствуется ли стабильность в звеньях?

– У нас идёт постоянный поиск, этот процесс не прекращается. Есть какие-то наигранные сочетания, мы это учитываем, но и придумываем что-то новое, — цитирует Ячменёва сайт «Ак Барса».