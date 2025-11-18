Скидки
Олег Леонтьев отреагировал на слухи о его возможном возвращении к работе в КХЛ

Олег Леонтьев отреагировал на слухи о его возможном возвращении к работе в КХЛ
Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев отреагировал на слухи о его возможном возвращении к работе в КХЛ.

— В середине осени появились слухи, что вы вскоре вернётесь в КХЛ. Дыма без огня не бывает?
— Не вижу смысла комментировать слухи, это неблагодарное дело. Правда в том, что это не совсем моя энергия — находиться в роли зрителя или болельщика. Лучший энергетик – ежедневная тренерская работа! — цитирует Леонтьева Russia-Hockey.

Напомним, Леонтьев предыдущие четыре сезона возглавлял нижнекамский «Нефтехимик», который покинул 1 апреля 2025 года. Под его руководством «волки» два сезона подряд выходили в плей-офф.

