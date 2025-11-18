Скидки
Главная Хоккей Новости

В тренерском штабе «Сибири» произошли изменения

Хоккейный клуб «Сибирь» покидает тренер по физической подготовке Алексей Войтюк, сообщает пресс-служба новосибирской команды.

«Мы благодарим Алексея Владимировича за работу и желаем удачи в карьере!» — сказано в сообщении клуба.

Напомним, накануне «Сибирь» на домашнем льду проиграла «Шанхайским Драконам» (0:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, потерпела 13-е поражение подряд и установила новый клубный антирекорд.

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 27 матчей, в которых набрала 17 очков, клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

