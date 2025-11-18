Капитан «Каролины» Джордан Стаал высоко оценил игру вратаря «Харрикейнз» Кочеткова
Нападающий и капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал высоко оценил игру российского голкипера «ураганов» Петра Кочеткова во встрече с «Бостон Брюинз».
«Он был великолепен с тех пор, как вернулся [после травмы]. Кочетков сделал несколько ключевых сейвов и дал нам хороший шанс победить. Ему было тяжело осознать пропущенную шайбу в конце, когда казалось, что всё закончится всухую. Однако он провёл отличный матч», — цитирует Стаала пресс‑служба НХЛ.
В ночь с 17 на 18 ноября мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Бостон Брюинз» и «Каролина Харрикейнз». Гости выиграли встречу со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Нюстрём, Каррье) – 28:25 0:2 Янковски (Холл, Уокер) – 33:34 0:3 Холл (Нюстрём) – 57:27 1:3 Тафти (Эйссимонт, Йокихарью) – 59:50 (pp)
