Главная Хоккей Новости

Капитан «Каролины» Джордан Стаал высоко оценил игру вратаря «Харрикейнз» Кочеткова

Капитан «Каролины» Джордан Стаал высоко оценил игру вратаря «Харрикейнз» Кочеткова
Комментарии

Нападающий и капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал высоко оценил игру российского голкипера «ураганов» Петра Кочеткова во встрече с «Бостон Брюинз».

«Он был великолепен с тех пор, как вернулся [после травмы]. Кочетков сделал несколько ключевых сейвов и дал нам хороший шанс победить. Ему было тяжело осознать пропущенную шайбу в конце, когда казалось, что всё закончится всухую. Однако он провёл отличный матч», — цитирует Стаала пресс‑служба НХЛ.

В ночь с 17 на 18 ноября мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Бостон Брюинз» и «Каролина Харрикейнз». Гости выиграли встречу со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Нюстрём, Каррье) – 28:25     0:2 Янковски (Холл, Уокер) – 33:34     0:3 Холл (Нюстрём) – 57:27     1:3 Тафти (Эйссимонт, Йокихарью) – 59:50 (pp)    
27 сейвов Кочеткова принесли «Каролине» выездную победу над «Бостоном»
