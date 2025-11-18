Капитан «Каролины» Джордан Стаал высоко оценил игру вратаря «Харрикейнз» Кочеткова

Нападающий и капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал высоко оценил игру российского голкипера «ураганов» Петра Кочеткова во встрече с «Бостон Брюинз».

«Он был великолепен с тех пор, как вернулся [после травмы]. Кочетков сделал несколько ключевых сейвов и дал нам хороший шанс победить. Ему было тяжело осознать пропущенную шайбу в конце, когда казалось, что всё закончится всухую. Однако он провёл отличный матч», — цитирует Стаала пресс‑служба НХЛ.

В ночь с 17 на 18 ноября мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Бостон Брюинз» и «Каролина Харрикейнз». Гости выиграли встречу со счётом 3:1.