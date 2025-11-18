Скидки
Дмитрий Рябыкин рассказал, как он узнал о своём увольнении из «Локомотива»

Дмитрий Рябыкин рассказал, как он узнал о своём увольнении из «Локомотива»
Бывший тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин рассказал, как он узнал о своём увольнении из ярославского клуба.

«Вызвали в кабинет к Юрию Яковлеву (президент «Локомотива». — Прим. «Чемпионата») и сказали, что принято решение о прекращении сотрудничества со мной», — сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Рябыкин вошёл в тренерский штаб «Локомотива» в июле, когда команду возглавил канадец Боб Хартли. Специалисты ранее работали вместе в омском «Авангарде», с которым завоевали Кубок Гагарина в сезоне-2020/2021. В марте 2024 года Рябыкин покинул пост главного тренера подмосковного «Витязя», который возглавлял с октября 2023 года.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Рябыкиным читайте на «Чемпионате»:
«Из меня сделали зверя, что я чуть ли не бью хоккеистов, что за бред?» Яркий Рябыкин
«Из меня сделали зверя, что я чуть ли не бью хоккеистов, что за бред?» Яркий Рябыкин
