Рябыкин ответил на вопрос, узнавал ли он причину своего увольнения из «Локомотива»

Бывший тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин ответил на вопрос, узнавал ли он причину своего увольнения из ярославского клуба.

— О причине увольнения вы спросили?
— Причину не узнавал, зачем? Люди приняли решение, нет смысла. Что от этого изменится? Я понимаю, из-за чего. Плохое большинство: команда идёт на первом месте в конференции, а по большинству на предпоследнем. Большой резерв есть у команды. Так что логично, что принято такое решение.

— Почему проседало большинство? Вы — бывший защитник, как получилось, что за большинство отвечали именно вы?
— Так Боб распределил обязанности. Сергей Звягин отвечал за меньшинство, а я за защитников и большинство. За вратарей отвечал Андрей Малков, — сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Рябыкиным читайте на «Чемпионате»:
«Из меня сделали зверя, что я чуть ли не бью хоккеистов, что за бред?» Яркий Рябыкин
