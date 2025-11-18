«А чего обижаться? На обиженных воду возят». Бывший тренер «Локомотива» — об отставке

Бывший тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин рассказал о своих эмоциях после отставки из ярославского клуба.

— Считаете, что домашнее поражение от «Барыса со счётом 0:4 стало ключевым?

— Думаю, что да.

— Что вообще произошло в том матче?

— Не знаю, готовились к нему как обычно.

— Не обидно, что крайним сделали вас?

— А чего обижаться? Не считаю нужным обижаться. Есть поговорка: «На обиженных воду возят». Я благодарен, что у меня получилось поработать в Ярославле, но вот так в итоге сложилось, — сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Рябыкин вошёл в тренерский штаб «Локомотива» в июле, когда команду возглавил канадец Боб Хартли.