«А чего обижаться? На обиженных воду возят». Бывший тренер «Локомотива» — об отставке

Комментарии

Бывший тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин рассказал о своих эмоциях после отставки из ярославского клуба.

— Считаете, что домашнее поражение от «Барыса со счётом 0:4 стало ключевым?
— Думаю, что да.

— Что вообще произошло в том матче?
— Не знаю, готовились к нему как обычно.

— Не обидно, что крайним сделали вас?
— А чего обижаться? Не считаю нужным обижаться. Есть поговорка: «На обиженных воду возят». Я благодарен, что у меня получилось поработать в Ярославле, но вот так в итоге сложилось, — сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Рябыкин вошёл в тренерский штаб «Локомотива» в июле, когда команду возглавил канадец Боб Хартли.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Рябыкиным читайте на «Чемпионате»:
«Из меня сделали зверя, что я чуть ли не бью хоккеистов, что за бред?» Яркий Рябыкин
Эксклюзив
