«А чего обижаться? На обиженных воду возят». Бывший тренер «Локомотива» — об отставке

Бывший тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин рассказал о своих эмоциях после отставки из ярославского клуба.
— Считаете, что домашнее поражение от «Барыса со счётом 0:4 стало ключевым?
— Думаю, что да.
— Что вообще произошло в том матче?
— Не знаю, готовились к нему как обычно.
— Не обидно, что крайним сделали вас?
— А чего обижаться? Не считаю нужным обижаться. Есть поговорка: «На обиженных воду возят». Я благодарен, что у меня получилось поработать в Ярославле, но вот так в итоге сложилось, — сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Рябыкин вошёл в тренерский штаб «Локомотива» в июле, когда команду возглавил канадец Боб Хартли.