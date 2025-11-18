Форвард СКА Дюбе: Ларионов — легенда, каждый обязан его уважать

Новичок СКА Пьеррик Дюбе высказался о работе с главным тренером армейского клуба Игорем Ларионовым.

– Что можете сказать о Ларионове? Это ваш первый русский тренер.

– Дайте-ка подумать… Да, это действительно так. Ларионов — легенда, все в мире его знают. Каждый обязан уважать этого человека. Для меня одно удовольствие играть под руководством Ларионова. Когда он даёт тебе советы на лавке или на тренировке, ты действительно хочешь слушать и учиться. Ларионов — один из величайших игроков всех времён, так что я стараюсь впитывать каждое его слово. Я ещё молод, так что будет круто, если я смогу чему-то у него научиться, — приводит слова Дюбе Metaratings.