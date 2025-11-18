Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард СКА Дюбе: Ларионов — легенда, каждый обязан его уважать

Форвард СКА Дюбе: Ларионов — легенда, каждый обязан его уважать
Комментарии

Новичок СКА Пьеррик Дюбе высказался о работе с главным тренером армейского клуба Игорем Ларионовым.

– Что можете сказать о Ларионове? Это ваш первый русский тренер.
– Дайте-ка подумать… Да, это действительно так. Ларионов — легенда, все в мире его знают. Каждый обязан уважать этого человека. Для меня одно удовольствие играть под руководством Ларионова. Когда он даёт тебе советы на лавке или на тренировке, ты действительно хочешь слушать и учиться. Ларионов — один из величайших игроков всех времён, так что я стараюсь впитывать каждое его слово. Я ещё молод, так что будет круто, если я смогу чему-то у него научиться, — приводит слова Дюбе Metaratings.

Материалы по теме
Ларионов: нужно три-пять игр, чтобы понять, какого плана игрок Дюбе, как может помочь СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android