Дмитрий Рябыкин рассказал, как Боб Хартли отреагировал на его увольнение из «Локомотива»

Бывший тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин рассказал, как главный тренер ярославского клуба Боб Хартли отреагировал на его увольнение.

— Удалось прочувствовать, что «Локомотив» — особенная организация, со своими правилами, законами и требованиями?
— Да, чуть-чуть понято, что многое здесь отличается от других клубов.

— Состоялся ли у вас разговор с главным тренером команды Бобом Хартли?
— Он пожелал мне успехов, мы виделись с Бобом перед моим возвращением в Москву. На базе, они собирались на игру. Я вернулся, мне нужно было сдать номер на базе, а вещи уже были собраны.

— Какова методика работы Хартли в Ярославле? Такая же, как была в Омске?
— Примерно да, есть совсем небольшие различия. Минимальные, скажем так. Всё-таки всё движется, хоккей развивается, ничего не стоит на месте.

— Как человек Боб тоже никак не изменился?
— Нет, у меня с ним были хорошие отношения как в «Авангарде», так и здесь. Это Боб инициировал моё приглашение в «Локомотив».

— Будете поддерживать с ним контакт как со старшим товарищем и учителем?
— Мы так и так с ним общались, когда он улетал в Канаду. Ничего не поменяется и сейчас. Примерно раз в неделю мы с Бобом разговариваем и обмениваемся различными мнениями, — сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Рябыкиным читайте на «Чемпионате»:
«Из меня сделали зверя, что я чуть ли не бью хоккеистов, что за бред?» Яркий Рябыкин
