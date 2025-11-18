Рябыкин высказал мнение, готов ли «Локомотив» повторить триумф в Кубке Гагарина

Бывший тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин высказал мнение, готов ли ярославский клуб повторить триумф в Кубке Гагарина.

— Считаете ли вы, что этот «Локомотив» способен выиграть Кубок Гагарина второй год подряд?

— А почему нет? Будет сложно, потому что защитить титул всегда сложнее, недели его выиграть. Костяк у команды сохранился. Однако думаю, что требуется усиление, — сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Рябыкин вошёл в тренерский штаб «Локомотива» в июле, когда команду возглавил канадец Боб Хартли. Специалисты ранее работали вместе в омском «Авангарде», с которым завоевали Кубок Гагарина в сезоне-2020/2021.