Рябыкин: я никогда не позволял себе кого-то унижать и оскорблять, не такой человек

Бывший тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин ответил на вопрос, были ли у него разногласия с лидерами ярославского клуба.

— Ходили слухи, что у вас были разногласия с лидерами «Локомотива». Это правда?
— Павел, вы же многих лидеров знаете, позвоните им и спросите. Устал уже это комментировать. Из меня сделали какого-то зверя, чуть ли не бью хоккеистов, что за бред? Отношения с ребятами были нормальные, рабочие. Я никогда не позволял себе кого-то унижать и оскорблять, не такой человек. Мы же взрослые люди. XXI век, позвоните и спросите, вам всё расскажут, — сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Рябыкиным читайте на «Чемпионате»:
«Из меня сделали зверя, что я чуть ли не бью хоккеистов, что за бред?» Яркий Рябыкин
Эксклюзив
