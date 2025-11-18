Дмитрий Рябыкин высказался о своих отношениях с лидером «Локомотива» Александром Радуловым

Бывший тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин рассказал о своих отношениях с лидером ярославского клуба Александром Радуловым.

— Какие отношения у вас были с Александром Радуловым?

— Опять же, нормальные рабочие отношения. Саня — эмоциональный парень, однако у меня с ним никогда не было никаких конфликтов.

— А с иностранцами?

— Их немного в «Локомотиве», но тоже были хорошие отношения. Позвоните тому же Мартину Гернату и узнайте, — сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Рябыкин вошёл в тренерский штаб «Локомотива» в июле, когда команду возглавил канадец Боб Хартли.