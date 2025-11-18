Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рябыкин сказал, готов ли он продолжить работу в КХЛ после отставки из «Локомотива»

Рябыкин сказал, готов ли он продолжить работу в КХЛ после отставки из «Локомотива»
Комментарии

Бывший тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин ответил, готов ли он продолжить работу в КХЛ после отставки из ярославского клуба.

— Удалось попрощаться с ребятами после ухода?
— Нет, не получилось. Я ждал Юрия Яковлева, а ребята готовились к игре, уехали на базу. Наша встреча с президентом «Локомотива» закончилась так поздно, что ребята к тому времени уже разошлись по номерам и отдыхали.

— Готовы дальше искать работу в КХЛ или планируете отдохнуть?
— Я готов, чего отдыхать? Я не так долго поработал, силы есть, — сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Рябыкин вошёл в тренерский штаб «Локомотива» в июле, когда команду возглавил канадец Боб Хартли.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Рябыкиным читайте на «Чемпионате»:
«Из меня сделали зверя, что я чуть ли не бью хоккеистов, что за бред?» Яркий Рябыкин
Эксклюзив
«Из меня сделали зверя, что я чуть ли не бью хоккеистов, что за бред?» Яркий Рябыкин
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android