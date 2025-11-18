Рябыкин сказал, готов ли он продолжить работу в КХЛ после отставки из «Локомотива»

Бывший тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин ответил, готов ли он продолжить работу в КХЛ после отставки из ярославского клуба.

— Удалось попрощаться с ребятами после ухода?

— Нет, не получилось. Я ждал Юрия Яковлева, а ребята готовились к игре, уехали на базу. Наша встреча с президентом «Локомотива» закончилась так поздно, что ребята к тому времени уже разошлись по номерам и отдыхали.

— Готовы дальше искать работу в КХЛ или планируете отдохнуть?

— Я готов, чего отдыхать? Я не так долго поработал, силы есть, — сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Рябыкин вошёл в тренерский штаб «Локомотива» в июле, когда команду возглавил канадец Боб Хартли.