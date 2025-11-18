Скидки
«На мой взгляд, тут внутренний конфликт». Щитов — об уходе Кудашова из «Динамо»

«На мой взгляд, тут внутренний конфликт». Щитов — об уходе Кудашова из «Динамо»
Комментарии

Бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал отставку Алексея Кудашова с поста главного тренера московского «Динамо».

«На мой взгляд, тут внутренний конфликт тренера и руководства московского клуба. Возможно, конфликт Кудашова с генеральным менеджером или спортивным директором. А, может быть, у них не было какой-то целостности, Кудашов хороший тренер, «Динамо» при нём показывало достаточно неплохую игру. Но такое бывает.

Оставил ли он свой след в истории «Динамо»? Считаю, что каждый тренер оставляет свой след, и он тоже оставил», — приводит слова Щитова Vprognoze.

Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Вячеслав Козлов, работавший старшим тренером в штабе Кудашова с 2021 года.

Комментарии
