Форвард «Нэшвилла» Свечков рассказал, почему готовился к сезону не в Москве, а в Майами

Нападающий клуба «Нэшвилл Предаторз» Фёдор Свечков объяснил, почему решил готовиться к сезону НХЛ не в Москве, а в Майами.

«Почему решил в этом году тренироваться в Америке? Просто тяжело в Москве готовиться: у ребят из КХЛ сезон начинается раньше. Я в прошлом году остался в России до середины августа, а все уже уехали в середине июля. Не с кем было кататься.

В этом году все мои друзья-знакомые поехали в Майами, и я поехал. С кем тренировался? С Чибриковым, Егором Афанасьевым. Иногда приезжали Михеев, Задоров. В общем, компания отличная», — цитирует Свечкова «Советский спорт».

В нынешнем сезоне Фёдор Свечков сыграл 18 матчей, где отдал один голевой пас.

