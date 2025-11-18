Скидки
Хоккей

По итогам драк в матче «Сибирь» — «Шанхайские Драконы» дисквалифицированы два хоккеиста

По итогам драк в матче «Сибирь» — «Шанхайские Драконы» дисквалифицированы два хоккеиста
Комментарии

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Сибирь» – «Шанхайские Драконы» и принял следующее решение.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Сибири» Александра Першакова по п. 3.6 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки в последние пять минут матча), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Шанхайских Драконов» Остина Вагнера наказание по п. 1.30 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Непристойный жест по отношению к судье или другому лицу), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии
