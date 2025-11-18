Скидки
«Детский сад какой-то». Рыбин раскритиковал Бенуа Гру за уход из «Трактора»

«Детский сад какой-то». Рыбин раскритиковал Бенуа Гру за уход из «Трактора»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин оценил уход Бенуа Гру с поста главного тренера «Трактора». Канадский специалист заявил, что морально и физически устал, и покинул челябинский клуб.

«Понимаете, чтобы многие моменты комментировать, надо видеть, что у них [у «Трактора»] внутри происходит. Тренер приехал, у него хороший контракт, топовая команда, и тут он говорит: «Ой, я эмоционально устал». Детский сад какой-то. Ни один русский тренер не может так написать или сказать, что уйдёт по собственному желанию… Если там с вратарём какая-то проблема — ну да, есть, наверное, проблема. Но она решаемая. К тому же по ходу сезона её можно закрыть.

Мы слишком много заботимся об иностранных тренерах. Нужно развивать своих наставников. Нужно давать шанс новым именам и тем, кто сейчас работает. А то получается, что иностранцы пришли, заработали деньги и уехали. Для меня это неправильно. Бросить команду, когда она пусть и не в неплохом в целом состоянии, — всё равно это не очень честно», — цитирует Рыбина «Сетевое издание СП».

