Евгений Малкин оценил вероятность своего обмена из «Питтсбурга» в текущем сезоне

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оценил вероятность своего обмена из клуба. Действующий контракт россиянина с «Питтсбургом», в котором нападающий провёл всю свою карьеру в НХЛ, истекает после сезона-2025/2026.

«Когда сезон закончится, если мы поговорим… Там много мелочей. Как команда будет играть, вдруг она не будет попадать в плей-офф и будут большие обмены. Конечно, я себя не представляю в другой майке. Ни во «Флориде», ни где-то в «Колорадо». Любую команду возьмите. Я всю жизнь играл в Питтсбурге. Люблю Питтсбург, люблю болельщиков. Хочу закончить карьеру в «Питтсбурге», — цитирует Малкина RG.