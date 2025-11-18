Скидки
«Ак Барс» — ЦСКА: составы команд на матч КХЛ-2025/2026
Сегодня, 18 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Казани состоится встреча между местным «Ак Барсом» и ЦСКА. Матч на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:00 мск. Стали известны составы команд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Фото: «Ак Барс»

Фото: ХК ЦСКА

Встречу «Ак Барс» — ЦСКА 18 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Это второй матч между командами в текущей регулярке из двух запланированных. В первой встрече в Москве сильнее был «Ак Барс» со счётом 3:2.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» сыграл 27 матчей, в которых набрал 36 очков, и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА с 27 очками после 27 встреч располагается на девятой строчке Запада.

