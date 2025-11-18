Скидки
Бенуа Гру встретился с Павлом Дацюком в аэропорту Стамбула

Бенуа Гру встретился с Павлом Дацюком в аэропорту Стамбула
Бывший главный тренер «Трактора» Бенуа Гру встретился с экс-хоккеистом Павлом Дацюком в аэропорту Стамбула, сообщает 74.ru.

Фото: 74.ru

Ранее Гру покинул челябинский клуб и заявил, что чувствует себя чрезвычайно уставшим — и морально, и физически — и не видит себя человеком, который должен возглавлять команду. Но также он добавил, что «Трактор» останется для него ярким воспоминанием на всю жизнь.

57-летний канадский специалист возглавлял челябинский клуб с мая 2024 года. Его контракт был рассчитан на два года. В сезоне-2024/2025 под руководством Гру «Трактор» дошёл до финала Кубка Гагарина, где проиграл ярославскому «Локомотиву» в серии из пяти матчей со счётом 1-4.

В текущем сезоне челябинский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 31 очко в 28 встречах.

